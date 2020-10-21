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نائب أمير الشرقية يكرم شركة التركي لتبنيها مبادرة “مساحة وطن”

نائب أمير الشرقية يكرم شركة التركي لتبنيها مبادرة “مساحة وطن”
http://almnatiq.net/?p=914418
الدمام - المناطق

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لدعم الحراك الثقافي، وتعزيز دور الفنون في نقل الصورة الإيجابية عن المملكة وإرثها الحضاري والتراثي، وتنمية المواهب الفنية الوطنية، وتعزيز مشاركتها في مختلف المناشط ذات الصلة بالقطاع الثقافي.
جاء ذلك خلال تكريم سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، لشريك مبادرة مساحة وطن شركة التركي القابضة، حيث تسلم التكريم الرئيس التنفيذي رامي بن خالد التركي، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية الشراكة بين القطاعات الثلاث لفتح الآفاق للمواهب الفنية، وتعزيز مساهمتها في مبادرات جودة الحياة، وأنسنة المدن، وترسيخ الهوية الثقافية والعمرانية للمنطقة، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في تحقيق تطلعات المجتمع، نحو مدن نابضة بالحياة، مشيداً سموه بمبادرة مجموعة التركي القابضة، داعياً القطاع الخاص لتبني المزيد من المبادرات.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير الشرقية، وسمو نائبه نائب رئيس المجلس، على دعمهما المتواصل لأنشطة الهيئة، مبيناً أن الهيئة تعمل على وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية في المنطقة، مشيراً أن مبادرة (مساحة وطن) والتي انطلقت بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني التسعين، تؤكد الدور الهام للفن في إضفاء روح للاحتفالات بهذه المناسبة العزيزة، مضيفاً أن مبادرة شركة التركي، تتوافق مع سعي الهيئة إلى إرساء التكاملية، وتحفيز الشراكة، والعمل بروح الفريق مع كافة القطاعات للنهوض بالطاقات البشرية في المنطقة، وإبراز ما تزخر به المنطقة الشرقية من مواهب فنية، وكنوز تراثية، وإرث تاريخي، يجعلها وجهة للمهتمين بالفنون والثقافة.

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