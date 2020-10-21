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الأمين العام لمجلس التعاون يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليمن
http://almnatiq.net/?p=914426
المناطق - واس

بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في اتصال هاتفي مع دولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد اليوم، آخر المستجدات اليمنية.
وأكد معاليه خلال الاتصال أن دول مجلس التعاون ستظل مساندة للجمهورية اليمنية والشرعية الدستورية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
من جانبه ثمن رئيس وزراء الجمهورية اليمنية المواقف المشرفة والمخلصة لدول مجلس التعاون ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار لليمن و شعبه.

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