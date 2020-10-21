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فحوصات وخدمات طبية لـ 124من مسني الرياض وذوي الإعاقة بتأهيل الزلفي

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فحوصات وخدمات طبية لـ 124من مسني الرياض وذوي الإعاقة بتأهيل الزلفي

فحوصات وخدمات طبية لـ 124من مسني الرياض وذوي الإعاقة بتأهيل الزلفي
http://almnatiq.net/?p=914428
المناطق - الرياض

نفذت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض ومركز التأهيل الشامل للذكور بالزلفي مبادرتين صحيتين لـ 124 مستفيد من المشمولين بالرعاية داخلها بالتعاون مع بعض الجهات الصحية ذات العلاقة.

المبادرة الأولى في دار المسنين كانت بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية وتضمنت اجراء فحص النظر لجميع المسنين لتحديد الحالات التي تعاني من مشاكل متعلقة بالعين ومرض السكر وتوفير المتابعة الشهرية لهم ، فيما تضمنت المبادرة الثانية بمركز تأهيل الذكور بالزلفي تطعيم النزلاء والكادر العامل معهم بلقاح الأنفلونزا الموسمية.

تأتي هذه المبادرات ضمن البرامج الوقائية التي تنفذها الفروع الايوائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض طوال العام حرصاً على منها سلامة نزلائها من جميع الفئات والكادر العامل معهم وحمايتهم من الأمراض المزمنة والموسمية المعدية.

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