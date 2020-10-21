احدث الأخبار

لأول مرة منذ قرون.. اكتشاف أعضاء جديدة في رأس الإنسان
أبرز المواد
 فحوصات وخدمات طبية لـ 124من مسني الرياض وذوي الإعاقة بتأهيل الزلفي
منطقة الرياض
 الأمين العام لمجلس التعاون يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليمن
أبرز المواد
 معاصر الزيتون بمنطقة تبوك تستقبل نتاج ما يزيد عن 800 ألف شجرة زيتون بالمنطقة
منطقة تبوك
 نائب أمير الشرقية يكرم شركة التركي لتبنيها مبادرة “مساحة وطن”
المنطقة الشرقية
 “الفضلي” و”العوهلي “يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 10 آلاف من مربّي الماشية في المملكة
أبرز المواد
 الأمين العام للجامعة العربية: احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل أساس الأمن في الخليج
أبرز المواد
 وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يشيد بما حققه معهد الإدارة من نتائج متقدمة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة
منطقة المدينة المنورة
 سمو وزير الرياضة يُكرّم منسوبي الوزارة الحاصلين على شهادة برنامج القيادة التنفيذية
أبرز المواد
 3 لقاءات غداً في انطلاق الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
لأول مرة منذ قرون.. اكتشاف أعضاء جديدة في رأس الإنسان

لأول مرة منذ قرون.. اكتشاف أعضاء جديدة في رأس الإنسان

أبرز المواد
فحوصات وخدمات طبية لـ 124من مسني الرياض وذوي الإعاقة بتأهيل الزلفي

فحوصات وخدمات طبية لـ 124من مسني الرياض وذوي الإعاقة بتأهيل الزلفي

منطقة الرياض
الأمين العام لمجلس التعاون يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليمن

الأمين العام لمجلس التعاون يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليمن

أبرز المواد
معاصر الزيتون بمنطقة تبوك تستقبل نتاج ما يزيد عن 800 ألف شجرة زيتون بالمنطقة

معاصر الزيتون بمنطقة تبوك تستقبل نتاج ما يزيد عن 800 ألف شجرة زيتون بالمنطقة

منطقة تبوك

لأول مرة منذ قرون.. اكتشاف أعضاء جديدة في رأس الإنسان

لأول مرة منذ قرون.. اكتشاف أعضاء جديدة في رأس الإنسان
http://almnatiq.net/?p=914431
المناطق - وكالات

يقوم العلماء بدراسة الأعضاء البشرية منذ آلاف السنين، وسرى الاعتقاد خلال عصرنا الحديث بأننا رصدنا كل شيء، لكن المعرفة لم تكتمل يوما، لأن عددا من الباحثين رجحوا، مؤخرا، اكتشاف أعضاء جديدة في رأس الإنسان.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن علماء هولنديين اكتشفوا ما يرجح أنهما عضوان غير معروفين من ذي قبل، وهما عبارة عن زوج من الغدد اللعابية.

وأورد الباحثون أن هذه الغدد اللعابية توجد في نقطة الالتقاء بين تجويف الأنف والحنجرة.

وفي حال تم تأكيد هذا الاكتشاف، بشكل يقيني، فإنه سيكون الأول من نوعه منذ ثلاث قرون.

وتشير الكتب المتعلقة ببنية جسم الإنسان في الوقت الحالي إلى ثلاثة أنواع كبرى فقط من الغدد اللعابية، واحدة على قريبة من الأذن، وثانية أسفل الحنك، وثالثة تحت اللسان.

وقال الأكاديمي الهولندي ماتيس فالستار، وهو جراح وباحث معهد هولندا للسرطان: “نعتقد حاليا أن هناك عضوا رابعا”.

وأشرف الباحث فالستار على هذه الدراسة التي نشرت بصحيفة “علم الأشعة والأورام”، واقتصرت على عينة محدودة.

لكن الباحثة فاليري فيتزوغ، التي لم تشارك في الدراسة، تقول إنه في حال كان هذا الاكتشاف حقيقيا “فإنه سيغير الطريقة التي ننظر بها إلى هذه المنطقة من جسم الإنسان”.

من ناحيته، قال الباحث في علم الأشعة والأورام، يفوني موري، إنه صُدم بعض الشيء “لأننا صرنا في سنة 2020 وما زلنا نكتشف عضوا جديدا في جسم الإنسان”.

ويقوم العالم المشرف على الدراسة، إلى جانب زملائه بدراسة بيانات تخص أشخاصا أصيبوا بسرطان البروستات، وبالتالي، فإن هدفهم لم يكن هو العثور على غدد لعابية جديدة.

وتؤدي هذه الغدد الحيوية دورا مهما في جسم الإنسان بإفراز ربع ما يحتاجه الإنسان من اللعاب في اليوم الواحد، حتى يقوم بوظائف مهمة مثل الأكل والكلام.

وتقوم هذه الغدد بحمل المواد الكيماوية في الطعام إلى خلايا حتى يحصل التذوق، كما أنها تشن هجوما ضد الجراثيم وتساعد على اندمال الجروح.

ويحرص الأطباء على عدم إلحاق أي أذى بهذه الغدد اللعابية حين يجرون علاجات بالأشعة، لأن أي خطأ في هذه التدخلات الطبية من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بهذا النسيج المهم.

روابط ذات صلة

الأمين العام لمجلس التعاون يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليمن

الأمين العام لمجلس التعاون يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليمن
“الفضلي” و”العوهلي “يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 10 آلاف من مربّي الماشية في المملكة

“الفضلي” و”العوهلي “يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 10 آلاف من مربّي الماشية في المملكة
الأمين العام للجامعة العربية: احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل أساس الأمن في الخليج

الأمين العام للجامعة العربية: احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل أساس الأمن في الخليج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*