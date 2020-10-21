احدث الأخبار

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مشروع مؤشر فوريستر العالمي لتجربة العميل
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالبكيرية يُشارك بمهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية
منطقة القصيم
 دوري الأبطال.. ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني
أبرز المواد
 المملكة وهنغاريا توقعان اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي
أبرز المواد
 “الصندوق الصناعي” يناقش فرص تعزيز دور المرأة في قطاع الصناعة ضمن فعاليات قمة “مجموعة المرأة العشرين”
أبرز المواد
 عقاريون ومستثمرون: منصة المؤشرات العقارية ستزيد من الموثوقية وتسهم في نمو وازدهار العقار وتشجيع الاستثمار
أبرز المواد
 أزمة كورونا.. أثرياء أمريكا ازدادوا ثراء والفقراء في وضع حرج
أبرز المواد
 انطلاق أعمال الحملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات في عسير
منطقة عسير
 إسبانيا تتخطى مليون إصابة بكوفيد-19
أبرز المواد
 لأول مرة منذ قرون.. اكتشاف أعضاء جديدة في رأس الإنسان
أبرز المواد
 فحوصات وخدمات طبية لـ 124من مسني الرياض وذوي الإعاقة بتأهيل الزلفي
منطقة الرياض
 الأمين العام لمجلس التعاون يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليمن
أبرز المواد
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مشروع مؤشر فوريستر العالمي لتجربة العميل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مشروع مؤشر فوريستر العالمي لتجربة العميل

أبرز المواد
الهلال الأحمر بالبكيرية يُشارك بمهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

الهلال الأحمر بالبكيرية يُشارك بمهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

منطقة القصيم
دوري الأبطال.. ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني

دوري الأبطال.. ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني

أبرز المواد
المملكة وهنغاريا توقعان اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي

المملكة وهنغاريا توقعان اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي

أبرز المواد

أزمة كورونا.. أثرياء أمريكا ازدادوا ثراء والفقراء في وضع حرج

أزمة كورونا.. أثرياء أمريكا ازدادوا ثراء والفقراء في وضع حرج
http://almnatiq.net/?p=914439
المناطق - وكالات

يبدو أن تداعيات فيروس كورونا المستجد لم تؤثر بشكل كبير على “جيوب فئة من الأميركيين”، فالأثرياء ازدادوا ثراء، بينما ازداد الفقراء فقرا.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأميركي يعاني من أزمة بطالة غير مسبوقة، إلا أن الثروة الجماعية لأصحاب المليارات في أميركا قفزت بمقدار 931 مليار دولار منذ مارس الماضي.

وقال موقع “نيوزويك” إن إجمالي صافي ثروة المليارديرات الأميركيين البالغ عددهم 644 ارتفع من 2.95 تريليون دولار في 18 مارس إلى 3.88 تريليون دولار في 13 أكتوبر.

ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 31.6 في المئة استنادا إلى بيانات فوربس.

وتصدر مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس القائمة بصافي ثروة قدرها 203.1 مليار دولار اعتبارا من 13 أكتوبر، تلاه بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، ثم مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك، وإيلون ماسك من تسلا.

في المقابل، أثر إغلاق أكثر من 98 ألف شركة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة على نحو 62 مليون أميركي بين 21 مارس و19 سبتمبر.

وإلى غاية 19 سبتمبر، كان حوالي 25 مليون شخص يحصلون على إعانات البطالة.

كما أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل أن دخل العمل لموظفي القطاع الخاص العاديين انخفض أيضا بنسبة 3.5 في المئة من منتصف مارس إلى منتصف سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ما مجموعه 12 مليون مواطن التأمين الصحي الذي يرعاه صاحب العمل، بينما أبلغ 22 مليون شخص بالغ عن عدم وجود ما يكفي من الطعام في الأسبوع الماضي.

روابط ذات صلة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مشروع مؤشر فوريستر العالمي لتجربة العميل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مشروع مؤشر فوريستر العالمي لتجربة العميل
دوري الأبطال.. ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني

دوري الأبطال.. ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني
المملكة وهنغاريا توقعان اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي

المملكة وهنغاريا توقعان اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*