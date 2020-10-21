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“الصندوق الصناعي” يناقش فرص تعزيز دور المرأة في قطاع الصناعة ضمن فعاليات قمة “مجموعة المرأة العشرين”

“الصندوق الصناعي” يناقش فرص تعزيز دور المرأة في قطاع الصناعة ضمن فعاليات قمة “مجموعة المرأة العشرين”

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“الصندوق الصناعي” يناقش فرص تعزيز دور المرأة في قطاع الصناعة ضمن فعاليات قمة “مجموعة المرأة العشرين”

“الصندوق الصناعي” يناقش فرص تعزيز دور المرأة في قطاع الصناعة ضمن فعاليات قمة “مجموعة المرأة العشرين”
http://almnatiq.net/?p=914447
المناطق - واس

أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، أن الصندوق ملتزم بالأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 للإسهام في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد الوطني إلى 30%، وتمكينها من تولي المناصب القيادية، مشيرا إلى أن تمكين المرأة وتحقيق التنوع والشمول على مستوى المؤسسات هو أحد أهداف الصندوق الإستراتيجية.
وأوضح الدكتور المعجل أن الصندوق الصناعي أحد رعاة “مجموعة المرأة العشرين” W20، التابعة لمجموعة العشرين وتقودها جمعية النهضة، بهدف تضافر الجهود لتعزيز دور المرأة بالمملكة، إذ شارك الصندوق منذ بداية أعمال المجموعة في عدد من ورش العمل والدراسات، نظرًا لخبرة الصندوق الممتدة على مدى 46 عامًا في تمكين القطاع الخاص، من خلال تقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة.
وأفاد أن الصندوق الصناعي يواصل ابتكار منتجات وخدمات جديدة، تضمن دعم المستثمر الرجل والمرأة في القطاع الصناعي، ويبذل قصارى جهده لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المملكة، بوصف الصندوق الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما يطبق سياسة تضمن المساواة بين الجنسين، وتحول دون أي تمييز من أي نوع بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والتمويلية، وفي فرص العمل والتدريب التي يقدمها الصندوق الصناعي، حيث رفع في أقل من 3 سنوات نسبة الموظفات العاملات في الصندوق من صفر إلى 17% في مختلف المناصب والإدارات.
وأقام الصندوق الصناعي ضمن مشاركته الفاعلة بفعاليات قمة “مجموعة المرأة العشرين” (ًW20)، اليوم، جلسة نقاش بعنوان “نحو المزيد من تمكين المرأة في الصناعة “، وذلك امتدادًا لجهود الصندوق المُعززة لتمكين المرأة، وبوصفه راعيًا لـ “مجموعة المرأة العشرين” W20، التابعة لمجموعة العشرين ممثلة في جمعية النهضة.
وناقشت الجلسة قصص النجاح، وأفضل الممارسات لدى الشركات الدولية والمحلية التي تمكنت من تعزيز إنتاجيتها وربحيتها، وأثرها الاجتماعي عبر تمكين المرأة، بمشاركة كل من نائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي وتطوير الأعمال، بالصندوق الصناعي المهندسة نور شبيب، ونائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية العالمية والسياسة العامة بشركة بروكتر آند جامبل سيلينا جاكسون، ورئيس الإستراتيجية بمجموعة الفنار محمد المطلق، واختصاصية تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي غرام الكستلاني.

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