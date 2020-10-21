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الهلال الأحمر بالبكيرية يُشارك بمهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

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الهلال الأحمر بالبكيرية يُشارك بمهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

الهلال الأحمر بالبكيرية يُشارك بمهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية
http://almnatiq.net/?p=914458
المناطق-القصيم

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة البكيرية في مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية، الذي تنظمه بلدية المحافظة حالياً في حديقة الشيحية العامة.
وتواجدت فرق الهلال الأحمر الميدانية والتطوعية لتقديم الخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيفية لزوار المهرجان مع الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من خلال تواجد سيارة إسعاف بكوادر طبية .
وأوضح المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع المنطقة محمد بن عبدالله الجعيثن، أن الهلال الأحمر يتواجد في العديد من الفعاليات والمناسبات ومنها مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية لتقديم الخدمات الطبية الاسعافية للحالات الطارئة.

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