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462 ألف ريال حصيلة اليوم التاسع لمزاد صقور ملهم

462 ألف ريال حصيلة اليوم التاسع لمزاد صقور ملهم
http://almnatiq.net/?p=914463
المناطق – فتحيه العبدالله

462 ألف حصيلة صفقات مزاد نادي الصقور السعودي، مساء اليوم التاسع بعد بيع ستة صقور، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم (شمال الرياض)، وبدأت المنافسة على البطاقة الأولى “فرخ شاهين” طرح الشعيبة للطاروح أيمن مبارك الجدعاني، عرضه مثل طوله 15 إنشًا، ووزنه 890 جراماً، وكان من نصيب ضيف الله بن جدعي الحارثي الذي ظفر به بعد تقديم 70 ألف ريال.

بعدها بدأت المنافسة على “شاهين قرناس” طرح خور غنيم “حفر الباطن” للطاروح صقر محمد العمري، عرضه 15 إنشًا ونصف، وطوله 14 إنشًا وربع، ووزنه 1000 جرام، واشتراه ضيف الله بن جدعي الحارثي بـ 40 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالثة على “فرخ شاهين” طرح رابغ للطاروح علي محمد حسن القريقري، عرضه 15 إنشًا، وطوله 14 إنشًا ونصف، ووزنه 850 جرامًا، وظفر به عبدالمحسن بن حمد العجمي بقيمة 46 ألف ريال، أما البطاقة الرابعة فكانت على “شاهين قرناس”، طرح رابغ – الخرار للطاروح بندر عبدالقادر عواد الجهني، عرضه 15 إنشًا وربع، وطوله 15 إنشًا إلا ربع، ووزنه 950 جرامًا، وذهب إلى عاصم علي أبو العلا بـ 40 ألف ريال.

وجاءت المنافسة الخامسة على “شاهين قرناس” طرح الرايس للطاروح عبدالعزيز مسفر جميعان الصبحي، عرضه 15 إنشًا ونصف ، وطوله 15 إنشًا إلا ربع ، ووزنه 1004 جراماً وظفر به المشتري بندر شايم العنزي مقابل 61 ألف ريال

وشهدت المنافسة السادسة إثارة كبيرة على “فرخ شاهين” طرح الرايس للطاروحين يوسف علي الصبحي وعمر حمدان الصبحي، عرضه 16 إنشًا إلا شرطة، وطوله 15 إنشًا ونصف، ووزنه 995 جراماً، وبدأت المزايدة عليه بـ 100 ألف ريال قبل أن يستحوذ عليه بندر شايم مقابل 205 ألف ريال.

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