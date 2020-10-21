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أمين منطقة الرياض يتفقّد سير العمل في مركزَي “المراقبة والتحكم” و”940″

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أمين منطقة الرياض يتفقّد سير العمل في مركزَي “المراقبة والتحكم” و”940″

أمين منطقة الرياض يتفقّد سير العمل في مركزَي “المراقبة والتحكم” و”940″
http://almnatiq.net/?p=914468
المناطق - الرياض

تفقد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف اليوم، سير العمل في مركزي “المراقبة والتحكم” و”الأمانة 940″، بهدف تعزيز دورهما في خدمة السكان والحفاظ على سلامتهم.
وقال سموه في تصريح له أثناء الجولة التفقدية: “القيادة الحكيمة أيدها الله تؤكد دومًا على الاهتمام بالسكان ومضاعفة الجهود لخدمتهم، ونعمل في أمانة منطقة الرياض على تسخير الإمكانات كافة، لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في العاصمة”.
وأشار سمو الأمين إلى أن المركزين يضمان كفاءات وطنيّة متخصصة تعمل على مدار الساعة، لمتابعة انسيابية الحركة المروريّة في الطرقات والأنفاق والجسور، إلى جانب استقبال بلاغات السكّان عبر العديد من المنصّات ومباشرتها من قِبل الفرق الميدانيّة، مبينًا أن رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من الأولويّات لدى أمانة الرياض”.
ويضم مركز المراقبة والتحكم 174 كاميرا ترصد حالة الطرق في العاصمة، و يُتابع من خلالها 62 جسرًا و25 نفقًا، إلى جانب الإدارة الآليّة لمضخات الأنفاق والمولدات الكهربائية ومخارج الطوارئ، ويوفّر المركز إمكانات متطورة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يحفظ سلامة مستخدمي الطرق في المدينة.
وتستقبل أمانة الرياض من خلال مركز 940 بلاغات السكّان على مدار الساعة، عبر الهاتف المباشر وشبكات التواصل الاجتماعي، وتُقيد البلاغات بأرقام مرجعيّة تُسهّل تتبع عمليّة تنفيذها وفق تصنيفات تحدد حالة البلاغ وخطورته، ليتم التعامل معها من قِبل العاملين الميدانيين.
وتأتي جولة سمو أمين منطقة الرياض التفقديّة في إطار اهتمام الأمانة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما توليه من أهمية في الرفع من كفاءة إدارة المدن لتتمكن من تحقيق معايير التنافسية العالمية.

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