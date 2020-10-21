الشيخ العصيمي يستقبل أمين منطقة نجران

المناطق - نجران

استقبل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ / عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه صباح اليوم سعادة أمين منطقة نجران المهندس / عيد بن نايف العتيبي.

وتم خلال اللقاء مناقشة احتياجات الفرع عموما وبيوت الله خصوصا، وبحث أوجه التعاون المشترك وسبل التواصل، وتعزيز الشراكة وتطويرها بين فرع الوزارة والأمانة فيما يخدم الصالح العام وفق توجيهات ورؤية ولاة الأمر – حفظهم الله – ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح العصيمي أن هذا اللقاء يأتي هذا ضمن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية بالمنطقة لتعزيز سبل الشراكة بين الإدارتين ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة، وتذليل الصعوبات للتكامل بين مختلف الإدارات الحكومية بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع العام.

وفي الختام عبر فضيلة الشيخ عبدالرحمن العصيمي من جهته عن شكره سعادة المهندس عيد العتيبي على هذه الزيارة وتأكيد سعادته بتقديم كافة الجهود لتلبية احتياجات بيوت الله تعالى ومنسوبيها ومرتاديها بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية الشاملة، والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله.

من جانبه أعرب سعادة أمين نجران العتيبي، عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران على حسن الاستقبال وحرصه على التواصل والحرص على ما يحقق رؤية سمو أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول ومعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.