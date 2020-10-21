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حملة تطعيم مكافحة الإنفلونزا بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل.

حملة تطعيم مكافحة الإنفلونزا بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل.

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حملة تطعيم مكافحة الإنفلونزا بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل.

حملة تطعيم مكافحة الإنفلونزا بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل.
http://almnatiq.net/?p=914486
المناطق - حائل

بدعم وتوجية من سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح العياد تم تدشين حملة مكافحة الإنفلونزا الموسمية بدارالملاحظه الاجتماعية بمتابعة من مدير الدار الأستاذ بشير بن مزعل العنزي
للنزلاء ومنسوبيها هذا اليوم الموافق 144/3/4 هـ
، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة .
وأكدت الدار بأن هذه الحملة سنوية وتشمل النزلاء وجميع العاملين بالدار وذلك حرصا منها على صحة النزلاء ، اضافه الى ما تقدمه الدار من نشاطات على مدار العام حيث تم جانب التطعيم من قبل الممرض موسي عبيد الشمري.
وأكدت الدار أن هذه الانشطة تاتي من اجل جوانب التقويم والعلاج ضمن أنشطة الدار التي تقدم برامج وأنشطة طوال العام منها دينية وثقافية ورياضية وتوعية وتدريبية ، وتسعى الدار لتحقيق برامج وانشطة ذات جوده مهنية وقابلة للتطبيق لجميع الفئات المستهدفة اضافة الى تعزيز السلوكيات الحسنة ومعالجة السلوكيات الخاطئة وتفعيل المشاركة المجتمعية.

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