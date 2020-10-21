احدث الأخبار

صحة رفحاء تفعّل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
منطقة الحدود الشمالية
 حملة تطعيم مكافحة الإنفلونزا بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل.
منطقة حائل
 شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص تورطوا بتنفيذ حوالاتٍ بنكية نتيجة عمليات احتيالٍ مالي
منطقة الرياض
 الشيخ العصيمي يستقبل أمين منطقة نجران
منطقة نجران
 خادم الحرمين: السعودية انطلقت في رحلة إصلاحية غير مسبوقة لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية
أبرز المواد
 أمين منطقة الرياض يتفقّد سير العمل في مركزَي “المراقبة والتحكم” و”940″
منطقة الرياض
 462 ألف ريال حصيلة اليوم التاسع لمزاد صقور ملهم
الرياضة
 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مشروع مؤشر فوريستر العالمي لتجربة العميل
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالبكيرية يُشارك بمهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية
منطقة القصيم
 دوري الأبطال.. ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني
أبرز المواد
 المملكة وهنغاريا توقعان اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي
أبرز المواد
 “الصندوق الصناعي” يناقش فرص تعزيز دور المرأة في قطاع الصناعة ضمن فعاليات قمة “مجموعة المرأة العشرين”
أبرز المواد
صحة رفحاء تفعّل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

صحة رفحاء تفعّل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

منطقة الحدود الشمالية
حملة تطعيم مكافحة الإنفلونزا بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل.

حملة تطعيم مكافحة الإنفلونزا بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل.

منطقة حائل
شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص تورطوا بتنفيذ حوالاتٍ بنكية نتيجة عمليات احتيالٍ مالي

شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص تورطوا بتنفيذ حوالاتٍ بنكية نتيجة عمليات احتيالٍ مالي

منطقة الرياض
الشيخ العصيمي يستقبل أمين منطقة نجران

الشيخ العصيمي يستقبل أمين منطقة نجران

منطقة نجران

صحة رفحاء تفعّل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

صحة رفحاء تفعّل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
http://almnatiq.net/?p=914490
المناطق - رفحاء

فعّل القطاع الصحي بمحافظة رفحاء اليوم فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، والذي يأتي هذا العام تحت شعار مكافحة العدوى مسؤولية الجميع، بحضور مدير القطاع محمد بن مهيدي النجدي.
وتتضمن الفعاليات التي أقامها قسم مكافحة العدوى بمستشفى رفحاء المركزي افتتاح معرض توعوي، وتوزيع منشورات للتعريف بالعدوى، وطرق انتقالها ومكافحتها، وإقامة عدد من المحاضرات، وتدريب العاملين في المنشآت على الإجراءات اللازمة لتجنب العدوى، والتركيز على أهمية مكافحتها في حماية العاملين بالمستشفى، وحماية أفراد المجتمع من خطر انتشار الأمراض المعدية، وشرح أهمية تشجيع أفراد المجتمع على تطبيق السلوكيات التي تساعد في مكافحة العدوى، وأهمها نظافة الأيدي.

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرا عن الاستراتيجية العمرانية لأمانة المنطقة

أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرا عن الاستراتيجية العمرانية لأمانة المنطقة
الكلية التقنية برفحاء تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني

الكلية التقنية برفحاء تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني
أمير الحدود الشمالية يطلع على مشروعات “الطيران المدني” في المنطقة

أمير الحدود الشمالية يطلع على مشروعات “الطيران المدني” في المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*