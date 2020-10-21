صحة رفحاء تفعّل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

المناطق - رفحاء

فعّل القطاع الصحي بمحافظة رفحاء اليوم فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، والذي يأتي هذا العام تحت شعار مكافحة العدوى مسؤولية الجميع، بحضور مدير القطاع محمد بن مهيدي النجدي.

وتتضمن الفعاليات التي أقامها قسم مكافحة العدوى بمستشفى رفحاء المركزي افتتاح معرض توعوي، وتوزيع منشورات للتعريف بالعدوى، وطرق انتقالها ومكافحتها، وإقامة عدد من المحاضرات، وتدريب العاملين في المنشآت على الإجراءات اللازمة لتجنب العدوى، والتركيز على أهمية مكافحتها في حماية العاملين بالمستشفى، وحماية أفراد المجتمع من خطر انتشار الأمراض المعدية، وشرح أهمية تشجيع أفراد المجتمع على تطبيق السلوكيات التي تساعد في مكافحة العدوى، وأهمها نظافة الأيدي.