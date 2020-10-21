فرع الشؤون الإسلامية بنجران يطلق الحملة التوعوية الثانية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

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أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد بمنطقة نجران حملته التوعوية الثانية حول الإرشادات الوقائية تجاه فايروس كورونا COVID 19

في جوامع ومساجد المنطقة بمختلف اللغات في المنطقة، والتي تسعى لتوعية المجتمع حول الإجراءات الوقائية العامة التي يجب الالتزام بها داخل بيوت الله تعالى والمرافق التابعة للشؤون الإسلامية.

وقد أوضح فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن هذه الحملة جاءت انطلاقاً من حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة وتهدف إلى إبقاء الحذر وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به، وبيان أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع هذا الفايروس المستجد والتي تنشرها الجهات الرسمية ذات العلاقة وحثهم على اتباع الاشتراطات الصحية المتبعة مثل لبس الكمامة القماشية، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي، بالإضافة إلى استخدام المصحف الإلكتروني من خلال الأجهزة المحمولة الحديثة، إلى جانب التنويه بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل وبعد زيارة المسجد.

كما أوضح العصيمي أنه تم خلال هذه الحملة بمشاركة المترجمين من جمعيات الدعوة والإرشاد بالمنطقة لإيصال رسالة الوزارة لكافة شرائح المجتمع من مختلف الجنسيات واللغات وتوزيع المنشورات من خلال طباعة 6000 برشور بست لغات وهي ( العربية / الأوردو / الهندي / البنغالي / الفلبيني / الانجليزي ) وهي تحمل التعليمات الإرشادية والبدء بتوزيعها في مساجد وجوامع المنطقة لنشر الوعي لدى مرتادي المساجد بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة كما أوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن العصيمي أتت امتدادا لتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، لتوعية المجتمع بأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات، والمساهمة في الحد من انتشار الفايروس.

وفي الختام دعا الشيخ العصيمي المولى عز وجل أن يرفع الله هذا الوباء ويحفظ الله حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – من كل سوء ومكروه ويديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار.