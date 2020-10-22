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“التجارة” تشهر بمقيم استغل جائحة كورونا للمتاجرة بمنتجات المنظفات المغشوشة

“التجارة” تشهر بمقيم استغل جائحة كورونا للمتاجرة بمنتجات المنظفات المغشوشة

أبرز المواد

“التجارة” تشهر بمقيم استغل جائحة كورونا للمتاجرة بمنتجات المنظفات المغشوشة

http://almnatiq.net/?p=914500
المناطق - الرياض

شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، من خلال تصنيع وتعبئة منتجات المنظفات المغشوشة في عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة، وذلك بهدف المتاجرة بها واستغلال جائحة كورونا في تسويق وبيع المنتجات المغشوشة بمدينة الرياض.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، متضمناً غرامة مالية على المخالف قدرها مائة ألف ريال، والسجن لمدة سنة والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لمداهمة الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وهيئة الغذاء والدواء فيلا سكنية بحي السعادة في مدينة الرياض، استغلت في تعبئة وتقليد منتجات التنظيف، حيث ضبطت 44 ألف عبوة مطهرات ومنظفات مغشوشة جاهزة للبيع، بالإضافة إلى مواد أولية ومكائن تستخدم للتصنيع وكراتين وأغطية وعبوات فارغة جاهزة للتعبئة، وبناء عليه أُحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش المستهلكين وخداعهم، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.
وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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