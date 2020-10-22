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صقار سعودي يحول هواية صيد الصقور إلى رحلة عائلية بعائد مربح

صقار سعودي يحول هواية صيد الصقور إلى رحلة عائلية بعائد مربح
http://almnatiq.net/?p=914504
المناطق - الرياض

حول الصقار السعودي متعب الملحم هواية صيد الصقور إلى رحلة عائلية مليئة بالمتعة والتسلية، والفائدة المعرفية لأفراد أسرته، التي تمكن من تحويلها إلى مورد اقتصادي مربح.
الملحم المولع بهواية صيد الصقور منذ طفولته، لم يكن يعلم أن هذا الشغف سيجعله يتواجد في مزاد نادي الصقور السعودي، وبيع صقره الذي طرحه قبل يوم من المزاد بسعر مربح.
ويروي الصقار الملحم تفاصيل صيده للشاهين قرناس، وهو طرح سكاكا، ويتسم بطول 15 إنشاً، وعرض 15 إنشاً ونصف راهي، ووزنه 950 جراماً، وباعه بمبلغ 51 ألف ريال لمالكه الجديد سعد ملوح العنزي، وقد اصطاده في رحلة برفقة أبنائه وعدد من أفراد عائلته.
وبجانب شغفه بالهواية ذاتها أوضح أنه صاد صقوراً نادرة باع منها بقيمة 300 ألف ريال، مستدركاً بأن الأمر ليس بالسهولة التي تبدو للبعض، فطرحها يتطلب صبراً وجلداً وتعباً وسهراً.
واصطحب الملحم أبناءه إلى مزاد نادي الصقور في ملهم، للتعرف على أنواع الصقور ومزاياها المرغوبة، وأسعارها، والتعرف على عشاقها، داعياً المهتمين بهذا الإرث إلى نقله لأبنائهم وأحفادهم، مثلما انتقلت إليه من أجداده، لتبقى تراثاً حياً صامداً لا يندثر مع مرور الزمن.
يشار إلى أن مزاد النادي يواصل فعالياته حتى 15 نوفمبر المقبل، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال مدينة الرياض، وتمكن خلال 9 أيام فقط من بيع 47 صقراً، بإجمالي مبيعات تجاوزت الخمسة ملايين ريال.

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