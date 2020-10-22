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انتفاضة سيتي تقوده للفوز على بورتو بثلاثية

انتفاضة سيتي تقوده للفوز على بورتو بثلاثية
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المناطق - الرياض

حول مانشستر سيتي تأخره بهدف ليبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصار في المجموعة الثالثة بعد فوزه 3-1 على ضيفه بورتو في ملعب الاتحاد.

وتأخر سيتي بعد 14 دقيقة من البداية بعد مجهود فردي من لويس دياز، لكن ركلة جزاء من سيرجيو أغويرو أدركت التعادل لأصحاب الأرض قبل أن يحرز إيلكاي غندوغان وفيران توريس هدفين في الشوط الثاني حسما الفوز للفريق الإنجليزي.

وعانى فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي خسر في دور الثمانية الموسم الماضي، لإيجاد أدائه السلسل في الشوط الأول لكن بورتو تراجع بعد الاستراحة أمام كفاءة سيتي.

وتقدم بورتو عندما مرر روبن دياز، الوافد الجديد من بنفيكا، الكرة إلى الجناح الكولومبي لويس دياز بالخطأ ليتوغل داخل المنطقة من الناحية اليسرى لمرمى سيتي ويرسل تسديدة أرضية زاحفة في مرمى إيدرسون.

وسرعان ما انتفض فريق غوارديولا ليسدد غندوغان في القائم، وارتكب بيبي مدافع بورتو خطأ ضد رحيم سترلينغ داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها أجويرو بنجاح.

وكان سيتي بعيدا عن مستواه لكنه تقدم في الدقيقة 65 عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة لغندوغان وضعها أعلى الحائط البشري وبعيدا عن متناول أجوستين مارتشيسن حارس بورتو.

وتعاون البديلان فيران توريس وفيل فودن ليجعلا النتيجة 3-1، عندما تلقى اللاعب الإسباني تمريرة من لاعب الوسط الإنجليزي قبل أن يستغل المساحة ويدخل منطقة الجزاء ويسدد بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة للمرمى.

وشارك البرازيلي فرناندينيو لاعب وسط سيتي في الدقيقة 85 لكنه غادر الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب إصابة عضلية على ما يبدو.

وظل بورتو بدون أي انتصار في 21 مباراة في إنجلترا، لكنه نجح في التعادل ثلاث مرات.

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