احدث الأخبار

مستشار ترامب: الصين تهديد القرن
أبرز المواد
 انتفاضة سيتي تقوده للفوز على بورتو بثلاثية
أبرز المواد
 ضمن مسلسل التسريبات.. هيلاري كلينتون اقترحت اغتيال مؤسس موقع “ويكيليكس”
أبرز المواد
 واشنطن.. معرض صور يفضح عقودا من انتهاكات إيران لحقوق الإنسان
أبرز المواد
 أرامكو تستشرف مستقبل التقنية وإحداث تحوّل رقمي في أداء أعمالها
أبرز المواد
 قمة مصرية قبرصية يونانية: لا تسامح مع الدول والكيانات الداعمة للإرهاب
أبرز المواد
 صقار سعودي يحول هواية صيد الصقور إلى رحلة عائلية بعائد مربح
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمقيم استغل جائحة كورونا للمتاجرة بمنتجات المنظفات المغشوشة
أبرز المواد
 الأرياني يدعو اليمنيين للاستمرار في الحملات السياسية والإعلامية المنددة بالعدوان الإيراني
أبرز المواد
 فرع الشؤون الإسلامية بنجران يطلق الحملة التوعوية الثانية للوقاية من فيروس كورونا المستجد
منطقة نجران
 صحة رفحاء تفعّل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
منطقة الحدود الشمالية
 حملة تطعيم مكافحة الإنفلونزا بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل.
منطقة حائل
مستشار ترامب: الصين تهديد القرن

مستشار ترامب: الصين تهديد القرن

أبرز المواد
انتفاضة سيتي تقوده للفوز على بورتو بثلاثية

انتفاضة سيتي تقوده للفوز على بورتو بثلاثية

أبرز المواد
ضمن مسلسل التسريبات.. هيلاري كلينتون اقترحت اغتيال مؤسس موقع “ويكيليكس”

ضمن مسلسل التسريبات.. هيلاري كلينتون اقترحت اغتيال مؤسس موقع “ويكيليكس”

أبرز المواد
واشنطن.. معرض صور يفضح عقودا من انتهاكات إيران لحقوق الإنسان

واشنطن.. معرض صور يفضح عقودا من انتهاكات إيران لحقوق الإنسان

أبرز المواد

مستشار ترامب: الصين تهديد القرن

مستشار ترامب: الصين تهديد القرن
http://almnatiq.net/?p=914518
المناطق - الرياض

اتهم مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بمحاولة سرقة أبحاث لقاح كوفيد-19 من الغرب، واصفا إياها بأنها منافس خبيث يسعى إلى احتكار كل صناعة مهمة في القرن الحادي والعشرين.

وفي انتقاد للصين استمر 20 دقيقة، أبلغ روبرت أوبراين كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين البريطانيين والأميركيين أن الصين كانت قوة غاشمة تقوم بقمع شعبها وتسعى لإخضاع الجيران والقوى الغربية.

وقال أوبراين لمنتدى أتلانتيك فيوتشر عبر رابط فيديو إلى حاملة الطائرات البريطانية الملكة إليزابيث “يسعى الحزب الشيوعي الصيني للهيمنة في جميع المجالات والقطاعات … ويخطط لاحتكار كل صناعة مهمة في القرن الحادي والعشرين”.

وأضاف “في الآونة الأخيرة، استخدمت جمهورية الصين الشعبية التجسس عبر الإنترنت لاستهداف الشركات التي تطور لقاحات وعلاجات كوفيد في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بينما كانت تروج لضرورة التعاون الدولي”.

يذكر أن ترامب الصين المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، واتهم الحزب الشيوعي الصيني بالاستفادة من التجارة وعدم قول الحقيقة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي يسميه “طاعون الصين”.

وتقول الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ إن الغرب، وواشنطن على وجه الخصوص، تسيطر عليه حالة من هستيريا العداء للصين ويهيمن عليه الفكر الاستعماري ويتملكه الغضب من أن الصين أصبحت الآن مرة أخرى واحدة من أكبر اقتصادين في العالم.

روابط ذات صلة

ضمن مسلسل التسريبات.. هيلاري كلينتون اقترحت اغتيال مؤسس موقع “ويكيليكس”

ضمن مسلسل التسريبات.. هيلاري كلينتون اقترحت اغتيال مؤسس موقع “ويكيليكس”
انتفاضة سيتي تقوده للفوز على بورتو بثلاثية

انتفاضة سيتي تقوده للفوز على بورتو بثلاثية
واشنطن.. معرض صور يفضح عقودا من انتهاكات إيران لحقوق الإنسان

واشنطن.. معرض صور يفضح عقودا من انتهاكات إيران لحقوق الإنسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*