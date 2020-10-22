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وفاة متطوع في تجربة على لقاح أسترا زينيكا

وفاة متطوع في تجربة على لقاح أسترا زينيكا
http://almnatiq.net/?p=914527
المناطق - الرياض

توفي متطوع في تجربة سريرية على لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا في البرازيل.

وأكدت أكسفورد قرار مواصلة اختبار اللقاح وقالت في بيان إنه بعد تقييم دقيق للموقف “لم تكن هناك مخاوف بشأن السلامة في التجربة السريرية”.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن التجربة البرازيلية كانت ستتوقف إذا كان المتطوع فيها الذي توفي من بين المجموعة التي تلقت اللقاح. ويشير هذا التصريح إلى أن المتطوع كان جزءا من مجموعة تحكم للمقارنة جرى إعطاء المشاركين فيها لقاحا ضد الالتهاب السحائي.

ولا يتم إبلاغ المشاركين والمحققين أي مجموعة ينتمون إليها.

وذكرت محطة (سي.إن.إن برازيل) أن المتطوع البالغ من العمر 28 عاما وكان يعيش في ريو دي جانيرو توفي بسبب مضاعفات الإصابة بكوفيد-19.

وأحجمت أسترا زينيكا عن التعليق.

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