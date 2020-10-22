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حريق تنومة.. إخماد 70% من المساحة وإنشاء قيادة ميدانية موحدة للمتابعة

حريق تنومة.. إخماد 70% من المساحة وإنشاء قيادة ميدانية موحدة للمتابعة

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حريق تنومة.. إخماد 70% من المساحة وإنشاء قيادة ميدانية موحدة للمتابعة

حريق تنومة.. إخماد 70% من المساحة وإنشاء قيادة ميدانية موحدة للمتابعة
http://almnatiq.net/?p=914530
المناطق - عسير

أعلنت إمارة منطقة عسير، أن نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودة حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة  عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وبحسب ما ذكرته الإمارة في حسلبها في “تويتر”، قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة  حريق تنومة مساحته بـ 1000*500م ، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية.

وتتابع غرفة العمليات بإمارة عسير إخماد حريق  تنومة بتواجد الفرق الإحتياطية لطوارئ شركة الكهرباء، وفرق الدعم من شركات  الاتصالات القادمة من أبها لدعم الموقف حال الإحتياج وتم اعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة للحريق بعد التأكد من سلامتها حيث تم الفصل لفترة محدودة.

كما تتابع غرفة العمليات المشتركة بإمارة  عسير  الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي  النماص وتنومة والتعامل السريع لفك الإختناقات المرورية على الطريق المحاذي لموقع حريق  تنومة ومنع مرور الشاحنات الوقت الراهن.

وأنشأت غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير قيادة ميدانية موحدة بمحافظة  تنومة وبمشاركة محافظة  النماص معاً، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة، وتوجه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

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