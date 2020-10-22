المملكة تستخوذ على 69.4 % من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدول الخليج

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http://almnatiq.net/?p=914543
المناطق - الرياض

بلغ حجم الاحتياطي الأجنبي لدول الخليج بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2020 نحو 644.5 مليار دولار، فيما كان يبلغ نحو 712.52 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2019.
وتراجع الاحتياطي خلال الفترة بنحو 9.5 في المائة أو ما يعادل نحو 67.9 مليار دولار، بضغط من جائحة “كوفيد – 19” التي تعد أكبر صدمة اقتصادية تضرب الاقتصاد العالمي منذ عقود.
وبحسب  “الاقتصادية” فإن السعودية تملك أكبر حصة من الاحتياطيات الأجنبية بنحو 69.4 في المائة أو ما يعادل 447.43 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة ثانيا باحتياطيات تبلغ 93.7 مليار ريال مشكلة نحو 14.5 في المائة من إجمالي احتياطي الأجنبي لدول الخليج، والكويت ثالثا برصيد بلغ 44.3 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2020.
وحلت كل من قطر وعمان والبحرين برصيد 40.6 مليار دولار و16.9 مليار دولار و1.58 مليار دولار، وبنسب 6.3 في المائة و2.6 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.

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