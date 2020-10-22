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رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات مكة المكرمة

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=914546
المناطق - الرياض

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات : الطائف ، والجموم ، والكامل ، وتربة ، وجدة ، وخليص ،ورابغ والعاصمة المقدسة ، والمويه وبحره ورنيه .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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