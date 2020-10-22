أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات : الطائف ، والجموم ، والكامل ، وتربة ، وجدة ، وخليص ،ورابغ والعاصمة المقدسة ، والمويه وبحره ورنيه .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات مكة المكرمة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات : الطائف ، والجموم ، والكامل ، وتربة ، وجدة ، وخليص ،ورابغ والعاصمة المقدسة ، والمويه وبحره ورنيه .
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