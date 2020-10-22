المدينة المنورة تشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة حتى الثامنة مساء

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وينبع .

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء .