الوهيبي يؤكد رصد حضور الطلاب والطالبات عبر نظام “نور”

الوهيبي يؤكد رصد حضور الطلاب والطالبات عبر نظام “نور”

أبرز المواد
الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز 45.2 %

الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز 45.2 %

أبرز المواد
لم تفارقه الكمامة.. إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا

لم تفارقه الكمامة.. إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا

أبرز المواد
سويسرا قد تهدي كل مواطن أكثر من 8300 دولار.. ولو كان طفلا

سويسرا قد تهدي كل مواطن أكثر من 8300 دولار.. ولو كان طفلا

أبرز المواد

الوهيبي يؤكد رصد حضور الطلاب والطالبات عبر نظام “نور”

الوهيبي يؤكد رصد حضور الطلاب والطالبات عبر نظام “نور”
http://almnatiq.net/?p=914570
المناطق - الرياض

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أهمية رصد الحضور والغياب للطلاب والطالبات عبر نظام نور في جميع المدارس الحكومية والأهلية لمختلف المراحل التعليمية في ظل قرار استمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول من هذا العام 1442هـــ.
وأوضح الوهيبي أن رصد الحضور يأتي في إطار الحرص على تتبع سير العملية التعلمية وضمان الاستفادة الكاملة من منصة «مدرستي» وجميع منصات وقنوات التعليم عن بُعد .
وشدد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض على أهمية رصد وتثبيت الغياب يوميًا عبر نظام نور من قبل قادة المدارس وذلك من واقع تسجيل الحضور في منصة “مدرستي” أو من خلال زيارات الطلاب والطالبات لاستلام وتسليم التكليفات المدرسية وتطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة، لافتًا إلى أنه تم تحديث نظام نور بما يتواءم مع الوضع الحالي لنظام الدراسة عن بُعد.

روابط ذات صلة

الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز 45.2 %

الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز 45.2 %
لم تفارقه الكمامة.. إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا

لم تفارقه الكمامة.. إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا
سويسرا قد تهدي كل مواطن أكثر من 8300 دولار.. ولو كان طفلا

سويسرا قد تهدي كل مواطن أكثر من 8300 دولار.. ولو كان طفلا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*