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توافقات وتفاهمات عسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا خلال مباحثات جنيف

توافقات وتفاهمات عسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا خلال مباحثات جنيف
http://almnatiq.net/?p=914576
المناطق - الرياض

رحبّت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالتوافقات والتفاهمات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا خلال مباحثات جنيف، عادين ذلك خطوة أخرى في مسار تحقيق السلام في ليبيا.
وأشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بإعادة تأكيد الليبيين لسيادتهم من خلال محادثات جنيف، مشدّدًا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا تمهيدًا لحل النزاع، وترك الشعب الليبي يقرر مصيره.
من جهته أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، خوسيه أنطونيوأن التوافقات التي أحرزتها محادثات اللجنة العسكريّة الليبيّة المشتركة (5+5) في جنيف، بمثابة أخبار سارّة وأن الاتحاد الأوروبي يقدم كل الدّعم للمحادثات، معربًا عن أمله في استمرارها بشكل إيجابيّ وإلى نقاشات مهمّة حول اتّفاق وقف إطلاق النار في الساعات القادمة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أعلنت أن اللجنة العسكرية المشكلة من 5 مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع، توصلت إلى توافق حول فتح طرق بريّة وجويّة، وإيقاف الخطاب الإعلامي التّحريضي، وتفادي التصعيد العسكري، وتبادل المحتجزين وإعادة هيكلة حراس المنشآت النفطية، إضافة إلى طرد المرتزقة خلال 90 يومًا بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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