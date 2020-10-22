احدث الأخبار

إنفوجرافيك تعريفي لأهم فحوصات العيون في مرافق وزارة الصحة
أبرز المواد
 بدء الاستشارات النيابية اللبنانية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة
أبرز المواد
 “الصندوق الصناعي” يبحث فرص تعزيز دور المرأة في القطاع ضمن فعاليات “العشرين”
أبرز المواد
 أردوغان يحث الأتراك على الصبر.. ويرفع راتبه
أبرز المواد
 توافقات وتفاهمات عسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا خلال مباحثات جنيف
أبرز المواد
 فرنسا تحذر لبنان مجدداً.. “كلما تأخرنا غرق المركب أكثر”
أبرز المواد
 الوهيبي يؤكد رصد حضور الطلاب والطالبات عبر نظام “نور”
أبرز المواد
 الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز 45.2 %
أبرز المواد
 لم تفارقه الكمامة.. إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا
أبرز المواد
 سويسرا قد تهدي كل مواطن أكثر من 8300 دولار.. ولو كان طفلا
أبرز المواد
 مداها يصل الصين.. واشنطن توافق على بيع تايوان صواريخ كروز
أبرز المواد
 المدينة المنورة تشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة حتى الثامنة مساء
أبرز المواد
إنفوجرافيك تعريفي لأهم فحوصات العيون في مرافق وزارة الصحة

إنفوجرافيك تعريفي لأهم فحوصات العيون في مرافق وزارة الصحة

أبرز المواد
بدء الاستشارات النيابية اللبنانية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

بدء الاستشارات النيابية اللبنانية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

أبرز المواد
“الصندوق الصناعي” يبحث فرص تعزيز دور المرأة في القطاع ضمن فعاليات “العشرين”

“الصندوق الصناعي” يبحث فرص تعزيز دور المرأة في القطاع ضمن فعاليات “العشرين”

أبرز المواد
أردوغان يحث الأتراك على الصبر.. ويرفع راتبه

أردوغان يحث الأتراك على الصبر.. ويرفع راتبه

أبرز المواد

إنفوجرافيك تعريفي لأهم فحوصات العيون في مرافق وزارة الصحة

إنفوجرافيك تعريفي لأهم فحوصات العيون في مرافق وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=914591
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أهم فحوصات العيون التي توفرها الوزارة عبر مستشفياتها التخصصية للعيون مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض ومستشفى العيون في جدة ، ومستشفى العيون في الظهران، أو من خلال عيادات الفحوصات الطبية للعيون مراكز الرعاية الصحية الأولية جميع المستشفيات والمدن الطبية.
وبينت الصحة في حسابها الرسمي في “تويتر” ومنصتها التوعوية # عش بصحة في إنفوجرافيك تعريفي أن هذه الفحوصات تشمل “اختبار عمى الألوان، طبقية القرنية، اختبار الجفاف، فحص النظر، تنظير قاع العين، التصوير البصري، تصوير قاع العين بعد حقن الفلورسين، ضغط العين، صبغ العين بالفلورسين، فحص مجال الرؤية، تصوير قاع العين بعد حقن ICG وتصوير الأوعية بخضرة الإندوسيانين” .
وأشارت “الصحة” إلى أن التحويل للمستشفيات التخصصية يتم من خلال أي مستشفى حكومي أو خاص به طبيب عيون، مع آخر تقرير طبي للحالة.

روابط ذات صلة

بدء الاستشارات النيابية اللبنانية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

بدء الاستشارات النيابية اللبنانية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة
“الصندوق الصناعي” يبحث فرص تعزيز دور المرأة في القطاع ضمن فعاليات “العشرين”

“الصندوق الصناعي” يبحث فرص تعزيز دور المرأة في القطاع ضمن فعاليات “العشرين”
أردوغان يحث الأتراك على الصبر.. ويرفع راتبه

أردوغان يحث الأتراك على الصبر.. ويرفع راتبه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*