بلدية القطيف تزرع 690 شجرة في شارع الحمزة بن عبد المطلب

القطيف - المناطق

تواصل بلدية محافظة القطيف من خلال إدارة الحدائق والتشجير أعمالها في تجميل وتحسين المدينة وإبراز الجوانب الجمالية ‏وزيادة المسطحات الخضراء و تحسين جودة الهواء و توفير بيئة آمنه و صحية، حيث قامت مؤخرا بزراعة 190 شجرة أكاسيا، و500 جهنمية في شارع الحمزة بن عبدالمطلب.

هذا وتقوم إدارة الحدائق والتشجير بالبلدية على تنفيذ مشروع صيانة الحدائق والساحات البلدية بصفة عامة، كما أن البلدية لديها خطة مجدولة للعناية بالأشجار، وتقوم أيضا على استبدال التـــربة وزراعة الشتلات الزهرية و تمديد شبكات الري الحديثة في جميع مواقع المحافظة، حيث أن جميع الأشجار والأزهار والورود التي تم زراعتها من إنتاج مشتل البلدية.

وكشفت عن استعداداتها لانطلاق عدد من مبادرات التشجير ومن ضمنها مبادرة (صحتنا خضراء) بالشراكة مع المواطنين، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة أهمية الشجرة في حماية البيئة.