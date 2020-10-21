احدث الأخبار

حملة تطعيم بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل
منطقة حائل
 “بريد حائل” يستقبل وفداً من تجمع حائل الصحي برئاسة الرئيس التنفيذي
منطقة حائل
 بلدية القطيف تزرع 690 شجرة في شارع الحمزة بن عبد المطلب
المنطقة الشرقية
 إنفوجرافيك تعريفي لأهم فحوصات العيون في مرافق وزارة الصحة
أبرز المواد
 بدء الاستشارات النيابية اللبنانية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة
أبرز المواد
 “الصندوق الصناعي” يبحث فرص تعزيز دور المرأة في القطاع ضمن فعاليات “العشرين”
أبرز المواد
 أردوغان يحث الأتراك على الصبر.. ويرفع راتبه
أبرز المواد
 توافقات وتفاهمات عسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا خلال مباحثات جنيف
أبرز المواد
 فرنسا تحذر لبنان مجدداً.. “كلما تأخرنا غرق المركب أكثر”
أبرز المواد
 الوهيبي يؤكد رصد حضور الطلاب والطالبات عبر نظام “نور”
أبرز المواد
 الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز 45.2 %
أبرز المواد
 لم تفارقه الكمامة.. إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا
أبرز المواد
حملة تطعيم بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل

حملة تطعيم بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل

منطقة حائل
“بريد حائل” يستقبل وفداً من تجمع حائل الصحي برئاسة الرئيس التنفيذي

“بريد حائل” يستقبل وفداً من تجمع حائل الصحي برئاسة الرئيس التنفيذي

منطقة حائل
بلدية القطيف تزرع 690 شجرة في شارع الحمزة بن عبد المطلب

بلدية القطيف تزرع 690 شجرة في شارع الحمزة بن عبد المطلب

المنطقة الشرقية
إنفوجرافيك تعريفي لأهم فحوصات العيون في مرافق وزارة الصحة

إنفوجرافيك تعريفي لأهم فحوصات العيون في مرافق وزارة الصحة

أبرز المواد

بلدية القطيف تزرع 690 شجرة في شارع الحمزة بن عبد المطلب

بلدية القطيف تزرع 690 شجرة في شارع الحمزة بن عبد المطلب
http://almnatiq.net/?p=914595
القطيف - المناطق

تواصل بلدية محافظة القطيف من خلال إدارة الحدائق والتشجير أعمالها في تجميل وتحسين المدينة وإبراز الجوانب الجمالية ‏وزيادة المسطحات الخضراء و تحسين جودة الهواء و توفير بيئة آمنه و صحية، حيث قامت مؤخرا بزراعة 190 شجرة أكاسيا، و500 جهنمية في شارع الحمزة بن عبدالمطلب.

هذا وتقوم إدارة الحدائق والتشجير بالبلدية على تنفيذ مشروع صيانة الحدائق والساحات البلدية بصفة عامة، كما أن البلدية لديها خطة مجدولة للعناية بالأشجار، وتقوم أيضا على استبدال التـــربة وزراعة الشتلات الزهرية و تمديد شبكات الري الحديثة في جميع مواقع المحافظة، حيث أن جميع الأشجار والأزهار والورود التي تم زراعتها من إنتاج مشتل البلدية.

وكشفت عن استعداداتها لانطلاق عدد من مبادرات التشجير ومن ضمنها مبادرة (صحتنا خضراء) بالشراكة مع المواطنين، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة أهمية الشجرة في حماية البيئة.

روابط ذات صلة

نائب أمير الشرقية يكرم شركة التركي لتبنيها مبادرة “مساحة وطن”

نائب أمير الشرقية يكرم شركة التركي لتبنيها مبادرة “مساحة وطن”
نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة
آل صقر يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن

آل صقر يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*