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“بريد حائل” يستقبل وفداً من تجمع حائل الصحي برئاسة الرئيس التنفيذي

“بريد حائل” يستقبل وفداً من تجمع حائل الصحي برئاسة الرئيس التنفيذي
http://almnatiq.net/?p=914597
المناطق - حائل

استقبل سعادة مدير عام البريد السعودي بمنطقة حائل الأستاذ عطالله بن سعد المشرافي صباح اليوم الإربعاء بمقر الإدارة العامة الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي يرافقه عدداً من المسؤولين بالتجمع الصحي ، حيث جرى خلال اللقاء والإجتماع مناقشة الإتفاق وكيفية ايصال الأدوية الى المرضى في منازلهم
عبر البريد السعودي .

حضر الإجتماع عدداً من مسؤولي بريد المنطقة المعنيين في شرح آلية الإستلام والتسليم واجراءات خدمة المرضى .
كما سيتم الإتفاق واطلاق الخدمة كمرحلة أولى في أربعة مستشفيات بالمنطقة ومن ثم ذلك سيتم اطلاقها بعدد من المحافظات التابعة لمدينة حائل .

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