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أمانة الشرقية ترصد 42 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق من خلال 741 جولة رقابية
http://almnatiq.net/?p=914610
المناطق - الدمام

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الأربعاء 4/3/1442هـ، (42) مخالفة، منها (33) مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″، و (8) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة للتكدس في مساكن العمالة، جاء ذلك من خلال (883) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و جولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

كما أنجزت يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير (741) موقعاً، بمشاركة (444) فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (5725) طن من النفايات، وإزالة (3423) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (8810) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

هذا وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية لسلامة الجميع.

 

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