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الجديع يوقع أول عقد رعايه لنادي بيشة هذا الموسم

الجديع يوقع أول عقد رعايه لنادي بيشة هذا الموسم
http://almnatiq.net/?p=914616
المناطق - بيشة
انهى رئيس نادي بيشة الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل جديع توقيع عقد الرعايه الأول للفريق مع فندق خبتي قراند( خمس نجوم) وذلك في مقر الفندق وبحضور صاحب سلسله مجموعة الخبتي الأستاذ سعيد آل خبتي والاستاذ ناصر الخبتي المدير التنفيذي للمجموعة ، ويشتمل عقد الرعايه على عدد من المميزات منها احتضان معسكرات الفريق بشكل دائم طوال الموسم واكد عبدالعزيز بن جديع ان هذه الخطوه من ضمن خطوات استثماريه مهمه تخطوها الاداره وسيتم الاعلان عن كل خطوه على حده وحين الانتهاء منها .
واكد آل جديع ان هم الاداره كبير بتحقيق الصعود والعمل على ذلك وتوفير كل سبل الراحه للاعبين وهذا مانسعى له للوصول الى الهدف المنشود.

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