بلدية الجبيل تصادر 55 بسطة مخالفة و 440 كرتون خضروات وفواكه

المناطق - الجبيل

نفذت بلدية محافظة الجبيل، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مؤخرا حملات رقابية على الباعة المتجولين في الأرصفة بالطرق العامة بالمحافظة، نتج عنها مصادرة عدد من المباسط والأطعمة الفاسدة، فيما تواصل البلدية جهودها في الحملات الرقابية بهدف منع أي خطر يهدد السلامة الغذائية، وتوفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، ومعالجة التشوه البصري الناتج عن افتراش الطرق من قبل الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع بالطرقات العامة، ومخلفاتهم.

وكشف رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش عن ضبط ومصادرة عدد من المباسط المخالفة وأوزان من الأطعمة والأسماك الفاسدة، وذلك خلال الحملات الرقابية التي قامت بها الفرق الميدانية بالبلدية في المنطقة المركزية بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية بهدف ضبط الباعة المتجولين المخالفين والحد من ظاهرة افتراش الأرصفة التي تنتشر أمام أبواب المساجد والمحلات التجارية والشوارع العامة .

وتابع الدويش :” ضبطت الفرق الميدانية خلال الحملة التفتيشية الأخيرة مباسط مخالفة وصادرت 1800 كجم من الخضروات والفواكه، كما تم إتلاف المنتجات التي ظهرت عليها علامات الفساد، مشيرا إلى تطبيق أنظمة صحة البيئة على المخالفين وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية‪

وأكد على استمرار البلدية في متابعة ومراقبة الباعة الجائلين والمحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة البلدية على كافة المنشآت، داعيا الجميع للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة والبلدية من خلال مركز “940