بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان 111.837 إصابة ، فيما بلغت الوَفَيَات 1147 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة العُمانية إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 97.949 حالة ، مفيدةً أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 62 حالة، ليصل إجمالي المنومين إلى 486، فيما بلغ عدد المنومين في العناية المركزة 202 .
111837 إجمالي المصابين بكورونا في سلطنة عمان
بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان 111.837 إصابة ، فيما بلغت الوَفَيَات 1147 وفاة.
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