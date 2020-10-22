وزير الداخلية يدشن الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الأمنية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

جاء ذلك خلال تدشين سمو الأمير عبد العزيز بن سعود، عبر تقنية الاتصال المرئي، الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الإلكترونية (أبشر أفراد – أبشر أعمال – مقيم).

واستمع سموه خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى.

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصّر الذين يبلغون من العمر (15) عاماً أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تُمكّن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.