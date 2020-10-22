بغرفة أبها .. اجتماع لجنة السلامة المرورية لمعالجة النقاط السوداء

المناطق - أبها

عقدت لجنة السلامة المرورية لمعالجة النقاط السوداء بإدارة مرور منطقة عسير بغرفة أبها اجتماعاً بحضور الأمين العام للغرفة الدكتور رياض بن أحمد آل عقران – أمين لجنة معالجة النقاط السوداء وممثلي أمانة منطقة عسير و إدارة أمن الطرق وإدارة النقل ومدير شعبة السلامة بمرور منطقة عسير.

وتم خلال الاجتماع بحث كيفية وضع حلول لمعالجة النقاط السوداء المرورية لتلافي الحوادث المرورية، وأوصى الاجتماع بضرورة محاولة إصلاح العيوب الهندسية بالطرق، والتواصل مع إدارة المرور لعمل خطط ضبط بالمدن في النقاط السوداء المحددة فيها، بالإضافة للتواصل مع أمن الطرق لوضع نقاط ضبط على الخطوط السريعة التي تكثر فيها الحوادث.

من جانبه أشار آل عقران إلى أن النقاط السوداء هي عبارة عن مناطق تسببت في كثير من الحوادث على الطرق، ما استدعى تحديد هذه النقاط ودراستها، مؤكدا على أن غرفة أبها تحاول المشاركة مع لجنة النقاط السوداء لحل هذه المشكلة، كاشفاً أن اللجنة تنفذ كثير من الزيارات الميدانية لمواقع النقاط السوداء بعسير للتأكد من تعديلها على أرض الواقع، وأنه تمت معالجتها لرفع التقارير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير- حفظه الله-.

موضحاً أن هذه النقاط متفاوتة، وأن اللجنة تعمل على حصرها ومعالجتها، ثم يتم الانتقال إلى نقاط أخرى، مضيفًا أنه يتم احتساب معالجة النقاط السوداء بطرق علمية وعملية ، كما يتم التواصل مع كافة الجهات، لتكتمل هذه المنظومة من خلال التعليم والضبط المروري، وهذا يتوازى مع تعديل الطرق وتحسينها، لافتاً إلى أن اللجنة تحرص على التأكيد على محور التعليم الذي هو جزءاً لا يتجزأ من السلامة المرورية للجميع والأساس في تربية النشء على مبادئ السلامة المرورية.