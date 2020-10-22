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“هيئة الغذاء والدواء” تحيل 5 منشآت إلى وزارة الداخلية لعدم الالتزام باحترازات “كورونا”

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“هيئة الغذاء والدواء” تحيل 5 منشآت إلى وزارة الداخلية لعدم الالتزام باحترازات “كورونا”

“هيئة الغذاء والدواء” تحيل 5 منشآت إلى وزارة الداخلية لعدم الالتزام باحترازات “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=914656

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء, عدداً من المنشآت الخاضعة لإشرافها إلى وزارة الداخلية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت أن الزيارات التفتيشية التي تنفذها على المنشآت الخاضعة لرقابتها أسفرت عن ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا في مصنع وأربعة مستودعات بمحافظة جدة، شملت عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول للمنشأة، وعدم استخدام الكمامات، وعدم تأمين المعقمات في الأماكن المخصصة لها.
وأشارت إلى أنها أحالت المخالفات المرصودة إلى وزارة الداخلية لإيقاع الأحكام والعقوبات المقررة نظاماً بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.
يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء سبق أن أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويحتوي الدليل على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت إضافة إلى توصيات وزارة الصحة، كما يشتمل على متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافةً إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.
يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات وتوصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.

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