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أمير منطقة تبوك يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة تبوك

أمير منطقة تبوك يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة تبوك

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أمير منطقة تبوك يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة تبوك

أمير منطقة تبوك يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=914662
تبوك - علي العميري

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أصدق معاني الشكر والتقدير وخالص الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهم الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة تبوك لمدة أربع سنوات، واضاف سموه اعتز واتشرف بثقة ولاة الامر – حفظهما الله – لمواصلة العطاء لخدمة مليكي وبلادي واهالي المنطقة  في هذا الجزء الغالي من الوطن  . سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا أمنها وعزهاواستقرارها  .

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