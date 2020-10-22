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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8505.18 نقاط

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8505.18 نقاط
http://almnatiq.net/?p=914677
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 8.33 نقاط ليقفل عند مستوى 8505.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 355 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 153 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، وبن داود، وأنعام القابضة، وسيسكو، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إم آي سي، والواحة، وبوان، والخليجية العامة، وسوليدرتي تكافل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 7.54%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وكيمانول، وطباعة وتغليف، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات طباعة وتغليف، والكابلات السعودية، والراجحي، وإعمار، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 152.85 نقطة ليقفل عند مستوى 15413.99 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 260 ألف سهم تقاسمتها 1181 صفقة.

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