احدث الأخبار

المواصفات والمقاييس تعتمد (147) مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8505.18 نقاط
أبرز المواد
 جامعة القصيم تُفعل يوم الأغذية العالمي بعدة محاضرات علمية “عن بعد”
منطقة القصيم
 “الصحة”: تسجيل (401) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد إفراغ سبعة أراضي قدمها متبرعين لجمعية الإسكان الأهلية
منطقة القصيم
 قريبا تجديد رخصة الزراعة الكترونيا لمن أصدرت لهم رخص سابقة
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة تبوك يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 المملكة تستضيف -افتراضياً – الاجتماع التشاوري لمناقشة الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي بالأمم المتحدة
أبرز المواد
 “هيئة الغذاء والدواء” تحيل 5 منشآت إلى وزارة الداخلية لعدم الالتزام باحترازات “كورونا”
أبرز المواد
 بغرفة أبها .. اجتماع لجنة السلامة المرورية لمعالجة النقاط السوداء
منطقة عسير
 السعودية توقع اتفاقيات مع “IBM” وعلي بابا وهواوي
أبرز المواد
 صحة الرياض تنفذ فرضية اخلاء
منطقة الرياض
المواصفات والمقاييس تعتمد (147) مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين

المواصفات والمقاييس تعتمد (147) مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8505.18 نقاط

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8505.18 نقاط

أبرز المواد
جامعة القصيم تُفعل يوم الأغذية العالمي بعدة محاضرات علمية “عن بعد”

جامعة القصيم تُفعل يوم الأغذية العالمي بعدة محاضرات علمية “عن بعد”

منطقة القصيم
“الصحة”: تسجيل (401) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

“الصحة”: تسجيل (401) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

المواصفات والمقاييس تعتمد (147) مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين

المواصفات والمقاييس تعتمد (147) مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين
http://almnatiq.net/?p=914680
المناطق - واس

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (147) مواصفة قياسية ولائحتين فنيتين، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بتسيير أعمال الهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (177) والذي ترأسه معالي وزير التجارة رئيس المجلس الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض التقرير الربع سنوي (الربع الثالث) للأداء الاستراتيجي، واعتماد الهيكل التنظيمي، والمرحلة الأولى من مخرجات برنامج التحول الإداري والمالي.
كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها، واللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها، كما أعتمد المجلس إلزام منتجات كابلات التمديدات الكهربائية
بشهادة الاعتراف الوطنية بشهادة المنظمة الدولية لبرنامج تقويم المطابقة للأجهزة والمكونات الكهروتقنية (IECEE).
واشتملت قرارات مجلس إدارة المواصفات السعودية اعتماد تكاليف خدمات منح شهادات المطابقة وفقاً للائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات، وتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات الخاصة.
واعتمد المجلس تحديث اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة والملحقات الخاصة بها والتي تعالج عدد من خدمات المعايرة القانونية لتشمل عدادات الكهرباء، وعدادات المياه، وغيرها من الخدمات.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8505.18 نقاط

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8505.18 نقاط
“الصحة”: تسجيل (401) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

“الصحة”: تسجيل (401) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا
المملكة تستضيف -افتراضياً – الاجتماع التشاوري لمناقشة الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي بالأمم المتحدة

المملكة تستضيف -افتراضياً – الاجتماع التشاوري لمناقشة الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي بالأمم المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*