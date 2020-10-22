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أمير منطقة الرياض يستقبل الرحالين السعودي والمغربي

أمير منطقة الرياض يستقبل الرحالين السعودي والمغربي
http://almnatiq.net/?p=914689
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا والرحالة المغربي غلام ياسين، اللذين يقومان برحلة على الدراجة الهوائية انطلاقاً من منطقة عسير وصولاً إلى منطقة الرياض تحت شعار “كلنا فداء للوطن”.
وأشاد سموه بالمبادرة الوطنية الرياضية, التي ترفع الوعي الرياضي والتكاتف.

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