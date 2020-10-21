أمير حائل يتسلم تقريراً عن أعمال الحرس الوطني في المنطقة أثناء جائحة كورونا

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, تقريراً عن أعمال ومجهودات الحرس الوطني بالمنطقة أثناء جائحة فيروس كورونا , قدمه العميد عايد بن خليف الشمري.

ونوه سمو أمير منطقة حائل بتوجيهات القيادة الحكيمة أثناء الجائحة وحسن التدابير التي تم اتخاذها من مختلف الجهات ذات العلاقة وكانت ذات أثر على صحة وسلامة الجميع.