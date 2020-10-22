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مستشفى الملك خالد في الخرج يحصد جائزة أفضل مشروع تحسين أداء على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=914704
المناطق -أشرف العصيمي

حصد مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج جائزة أفضل مشروع تحسين أداء لمستشفى عام لعام 2019.

حيث تم إعلان الجائزة عن طريق البث الإلكتروني المباشر لقناة وزارة الصحة والتي تم عرضها في قاعة الاجتماعات بالمستشفى بحضور مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور والمشاركين في مشاريع التحسين، حيث أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي ورئيس لجنة التحكيم الدكتور عبد العزيز عبدالباقي للمسار الأول لمسار المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في فئة أفضل مشروع تحسين أداء عام لعام 2019 على مستوى المملكة .

وقد قدم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التهنئة لجميع الفائزين بجوائز أداء الصحة المختلفة.

من جانبه أعرب مدير المستشفى الأخصائي فهد الممخور عن بالغ سعادته بتحقيق الجائزة مثمناً بذلك الجهود المتميزة التي قام بها الطاقم (الطبي – الاداري) بتحسين كفاءة الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير المعتمدة.

الجدير بالذكر أن المستشفى قدم مشروع تحسين أداء أساسي بالإضافة لمشروعين تحسين أداء لتطوير الخدمات الصحيه المقدمة من خلال تحسين تجربة المريض وكفاءةالجودة والإنتاجية باستخدام الحلول الرقمية ومنهجيات التحسين التي تساهم في تطوير المنظمة للوصول إلى التميز المؤسسي .

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