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الأمير عبد العزيز بن سعد يسلم دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

الأمير عبد العزيز بن سعد يسلم دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

منطقة حائل

الأمير عبد العزيز بن سعد يسلم دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

الأمير عبد العزيز بن سعد يسلم دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي
http://almnatiq.net/?p=914714
المناطق - حائل /

سلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمقر الإمارة اليوم, دفعة جديدة من الوحدات السكنية للأسر المستحقة, بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة فريح العياد, ومدير فرع وزارة الاسكان بالمنطقة المهندس فوزان الفوزان.
وتم خلال التسليم توقيع خمس اتفاقيات إطارية مع كل من الجمعية الخيرية بمحافظة سميراء والجمعية الخيرية بمحافظة الشملي وجمعية البر الخيرية بالحفير وجمعية البر الخيرية بالعجاجة.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لبرنامج الإسكان التنموي, مؤكداً أن تسلم الأسر وحداتهم السكنية اليوم بالتكامل ما بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة ما هو إلا ترجمة لحرص واهتمام القيادة بخدمة المواطنين والمواطنات.
بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة حائل الجمعيات الشريكة للإسكان التنموي بتسليم الوحدات السكنية وتنفيذ المبادرات التنموية والتطوعية تقديراً لجهودها ومساهمتها بخدمة الأسر الأشد حاجة بالمنطقة.
مما يذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف إلى توفير الوحدات السكنية لصالح الأسر الأشد حاجة في المجتمع بالتكامل والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة.

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