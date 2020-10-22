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أبها يفرض التعادل على الهلال

أبها يفرض التعادل على الهلال
http://almnatiq.net/?p=914719
المناطق - الرياض

فرض فريق أبها الأول لكرة القدم، التعادل 1-1، على ضيفه الهلال في اللقاء الذي جمع الفريقين، الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان في المحالة، لحساب الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأزرق كسب مباراته الأولى في الدوري، أمام العين الصاعد حديثاً 1-0، فيما خسر أولى مبارياته بذات النتيجة أمام الشباب.

ويستضيف الهلال الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط، في الجولة الثالثة من المسابقة، نظيره ضمك، السبت المقبل، فيما يستضيف أبها صاحب النقطة الوحيدة، في ذات اليوم والجولة فريق الاتفاق.

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