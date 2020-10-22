محامو حملة ترامب يتبرعون له بـ50 دولارا ولبايدن بـ90 ألف دولار

المناطق - وكالات

أظهر تحليل لوكالة “رويترز” أن محامين من شركة جونز داي، وهي الشركة التي تقدم المشورة لحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، تبرعوا لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، أكثر مما تبرعوا له.

ودفعت حملة ترامب إلى جونز داي أكثر من 4.5 مليون دولار منذ عام 2019 للعمل كمستشار خارجي لترامب.

ولكن من بين أكثر من 2500 محام من جونز داي، بلغ إجمالي التبرعات لحملة ترامب 50 دولارا فقط، وفقا لتحليل أكثر من 120 ألف مساهمة تم تقديمها حتى 31 أغسطس. من ناحية أخرى، بلغت التبرعات من الأفراد في جونز داي لفريق بايدن ما يقرب من 90 ألف دولار.

وفقا للتقرير، فإن محامين من ثلاث شركات أخرى مثلت ترامب سابقا، هي بورتر رايت موريس وآرثر، كاسويتز وبنسون وتوريس، و Morgan، Lewis & Bockius — أيضا تبرعوا أكثر إلى بايدن.