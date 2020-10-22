‏رئيس هيئة الأركان العامة يختتم زيارته التفقدية بقيادة ‫المنطقة الشمالية‬⁩‫

المناطق - واس

اختتم ‏رئيس هيئة الأركان العامة زيارته التفقدية بقيادة ‫المنطقة الشمالية ‬ونقل معاليه خلال الزيارة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ

واطلع معاليه على جاهزية الموقف العسكري،كما تم استعراض إيجازاً لكل قوة على حده تم زيارتها وفي ختام الزيارة استمع معاليه إلى الإيجاز النهائي عن المنطقة بقيادة المنطقة الشمالية.

وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة خلال الزيارة الإشادة بالإحترافية والجاهزية التي وصلت إليها القوات المسلحة وهي ملتزمة ومتقيدة بكافة الاحترازات لجائحة كورونا بدعم من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-.