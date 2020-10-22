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العثيمين: خادم الحرمين الشريفين رسم خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في قيادة التغيير

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العثيمين: خادم الحرمين الشريفين رسم خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في قيادة التغيير

العثيمين: خادم الحرمين الشريفين رسم خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في قيادة التغيير
http://almnatiq.net/?p=914742

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المرأة شهدت اهتماماً كبيراً خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأن “مجموعة تواصل المرأة 20″ شهدت نشاطات متميزة أسفرت عن توصيات مهمة بشأن ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار”.
وقال معاليه:” إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في ختام اجتماعات “مجموعة تواصل المرأة 20″، رسمت خارطة طريق لإصلاح المجتمعات من خلال تمكين المرأة وتفعيل دورها في قيادة التغيير “.
وأشار العثيمين إلى أن خادم الحرمين الشريفين، أنصف المرأة بدعوته إلى تجاوز التحديات التي تواجه النساء عبر تأهيلهن وإكسابهن المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي يتطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة تحقق الإنصاف بين الجنسين.

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