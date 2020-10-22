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روسيا: إحباط هجوم إرهابي في موسكو واعتقال المهاجم

روسيا: إحباط هجوم إرهابي في موسكو واعتقال المهاجم
http://almnatiq.net/?p=914745
المناطق - وكالات

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه أحبط هجوما إرهابيا بقنبلة في موسكو، الخميس، واعتقل رجلا كان يحضّر لتفجير قنبلة في مبنى حكومي.

ووصف جهاز الأمن الاتحادي الرجل بأنه مواطن من آسيا الوسطى، وقال إنه كان يعمل بموجب تعليمات من جماعة إرهابية دولية، حسبما نقلت “رويترز”.

وأضاف أنه عثر على مكونات عبوة ناسفة بين متعلقات المعتقل، بالإضافة إلى تعليمات لصنع متفجرات ومراسلات مع متشددين آخرين.

وقال في بيان على موقعه على الإنترنت إن “الجاني خطط للسفر إلى منطقة قتالية في الشرق الأوسط للمشاركة في أنشطة الجماعات الإرهابية”.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أعلنت في منتصف شهر أكتوبر، القضاء على مسلحين اثنين كانا يخططان لهجمات إرهابية في مدينة فولغوغراد الواقعة جنوب شرق الجزء الأوروبي من البلاد.

وبحسب مكتب جهاز الأمن الاتحادي الروسي، فإن زعيم العصابة وشريكه أبديا مقاومة أثناء عملية الاعتقال، الأمر الذي دفع أفراد الأمن إلى القضاء عليهما.

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