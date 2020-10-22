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سباق النعيرية يدخل أمريكي تاريخ الهجن بالسعودية

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سباق النعيرية يدخل أمريكي تاريخ الهجن بالسعودية

سباق النعيرية يدخل أمريكي تاريخ الهجن بالسعودية
http://almnatiq.net/?p=914748
المناطق - واس

لأول مرة في تاريخ سباقات الهجن بالسعودية، حقق الأمريكي قاسم أبو ناصر المركز الأول في الشوط الثالث للفترة المسائية بسباق النعيرية للهجن الذي يستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحا و66 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.
وحصلت المطية “نيكول” للمالك قاسم أبو ناصر على المركز الأول والرمز في الشوط الثالث “حقايق بكار رمز” بعد منافسة قوية شهدها الشوط توجتها المطية بقطع المسافة بزمن 4:20:88 دقائق, بقيادة المضمر حمد بن رايه المري.
وشهد فوز “نيكول” اهتماماً كبيراً من الصحافة ووسائل الإعلام والمواقع الأمريكية التي تناولت الخبر فور نهاية السباق، وينتظر أن يحقق سباق النعيرية أرقاماً ومفاجآت جديدة عطفاً على المشاركة القوية التي يحظى بها من قبل أبرز المهتمين برياضة الهجن في العالم والخليج العربي.

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