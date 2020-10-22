تنافس قوي في انطلاق سباق النعيرية للهجن

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انطلق اليوم سباق النعيرية للهجن الذي يستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحا و66 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً حقايق على مسافة 3 كيلو وسط تنافس كبير، حيث حقق المركز الأول في الشوط الأول “أبكار” معيض محمد مانع اليامي، وحقق المركز الأول في الشوط الثاني “قعدان” سالم مسلم العامري، وفي الشوط الثالث “أبكار” جاء معيض محمد مانع اليامي في المركز الأول، وفاز صالح فرج الرزقي بالشوط الرابع “قعدان”، وحقق محمد صالح الرزقي المركز الأول في الشوط الخامس “أبكار”، وعبدالله علي المري في الشوط السادس “قعدان”، وفهد عبدالله الشمري في الشوط السابع “أبكار”، وفيصل هادي سعيد المري بالشوط الثامن “قعدان”، وسالم مسلم حمرور العامري بالشوط التاسع “أبكار”، وسالم مسلم حمرور العامري بالشوط العاشر “قعدان”، وسليمان سلامة الجهني بالشوط الـ11 “أبكار”، ومحمد عبدالرحمن الشلوي بالشوط الـ12 “قعدان”، وحمد سعيد المري بالشوط الـ13 “أبكار، وعلي صالح المري بالشوط الـ 14 “قعدان”، وراشد حسين المري بالشوط الـ15 “أبكار”، ومترك الدوسري بالشوط الـ16 “قعدان”، وعلي ناصر المري بالشوط الـ17 “أبكار”، وصالح راشد المري بالشوط الـ18 “قعدان”، وسليمان عبيد الدوسري بالشوط الـ19 “أبكار”، وحمد محمد المري بالشوط الـ20 “قعدان”، وهادي صالح اليامي بالشوط الـ21 “أبكار”، وفرج مانع سالم الرزقي بالشوط الـ22 والأخير للفترة الصباحية للقعدان.

وفي الفترة المسائية أقيمت 10 أشواط “حقايق “بكار – قعدان” لمسافة 3 كلم، حيث حقق سليمان سلامة الجهني المركز الأول في الشوط الأول، وفاز حمد محمد المري بالمركز الأول في الشوط الثاني، ونال الأمريكي قاسم أبوناصر المركز الأول في الشوط الثالث, وفي الشوط الرابع حل محمد مبارك المري أولاً، وفاز عبدالله دخيل الله الجهني بالمركز الأول في الشوط الخامس، وفاز حمد محمد المري بالمركز الأول في الشوط السادس، وخطف خليل سالم المري المركز الأول في الشوط السابع، وكذلك طالب صالح آل رزق في الشوط الثامن وناصر غزاي العتيبي في الشوط التاسع، وكان ختام اليوم بفوز بنيان عبدالله آل عامر بالمركز الأول في الشوط العاشر.

وتتواصل منافسات سباق النعيرية غداً الجمعة من خلال إقامة 20 شوطاً في الفترة الصباحية ستكون مخصصة للقايا “بكار – قعدان” مسافة 4 كلم، و10 أشواط للفترة المسائية أربعة أشواط للرموز وستة مفتوحة.

