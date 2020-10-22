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هيئة المهندسين تقدم عضويتها لسمو محافظ حفر الباطن

هيئة المهندسين تقدم عضويتها لسمو محافظ حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=914757
المناطق - حفرالباطن

قدمت الهيئة السعودية للمهندسين عضويتها لمحافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير المهندس منصور بن محمد بن سعد، وذلك عقب استقباله كلاً من رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين المهندس حسين الشمّري ونائبه المهندس غنّام العنزي، وعضو مجلس الإدارة المهندس محمد المطيري، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين على أن الهيئة السعودية تعلن فخرها بإسهامات سموه والتي تستدعي تقديراً يليق بها من قبل كافة المهندسين الذين يندرجون ضمن عضويتها، مضيفاً أن خدمة الهندسة والمهندسين في حفر الباطن تستند إلى عناية سموه بأبنائه ودعمه لهم.

وبين الشمّري أن مساعي الأمانة العامة تتواصل في النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، مضيفاً أن حفر الباطن ستكون أحد وجهات مراكز خدمات المستفيدين التي تعتزم الهيئة إطلاقها لتوسيع خدماتها والتواصل مع أعضائها في مختلف مدن المملكة وتوسيع اسهامهم في القطاع الهندسي.

ولفت إلى أن الهيئة تركز في أدائها على وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، إضافة إلى تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها، وإبداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

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