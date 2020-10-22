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وزير الخارجية يستقبل مستشارة وزير الطاقة الأمريكي

وزير الخارجية يستقبل مستشارة وزير الطاقة الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=914763
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المستشارة السياسية الأعلى لوزير الطاقة الأمريكي فكتوريا كوتس.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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